Кировчан обманывают с помощью контрафактных айфонов

К жителям областного центра на улице подходят незнакомцы, которые предлагают по бросовой цене приобрести айфон. Аппарат новый, в упаковке, с батареей, продавец даже готов показать кассовый чек.

Многие кировчане не могут устоять перед таким заманчивым предложением. Однако новоиспеченные хозяева новых айфонов радуются недолго: через несколько часов аппарат перестает работать.

Так на днях 21-летний студент купил за 5 тысяч рублей с рук у незнакомца новый телефон. Мужчина цыганской национальности поведал, что ему срочно из-за проблем в семье понадобились деньги, поэтому он расстается с дорогой игрушкой.

Юноша отдал ему 4 тысячи рублей, после чего продавец отдал ему айфон, сел в машину со ставропольскими номерами и уехал.

Сейчас мошенник задержан, возбуждено уголовное дело.

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