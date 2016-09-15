Полиция изъяла у слободского бездомного обрез

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что у бомжующего слобожанина может быть оружие. Они осмотрели заброшенное здание, где временно поселился бездомный, и нашли там обрез ружья.

Задержанный бомж в начале сказал, что нашел оружие. Затем он сознался, что изготовил обрез из найденного охотничьего ружья с целью дальнейшего его сбыта. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

Всего же в рамках спецоперации «Арсенал» в Кировской области у населения было изъято 109 единиц огнестрельного оружия. За 5 дней сотрудники правоохранительных органов изъяли у населения несколько сотен патронов и почти два килограмма пороха.

Читайте также:

Аваков: любой человек с незарегистрированным оружием является преступником

Глава МВД Украины разрешил использование боевого оружия