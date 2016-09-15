В Бурятии мужчина зарезал знакомую, приняв ее за зомби
15 сентября 2016, 11:23 [ «АН-онлайн» ]
В Республике Бурятия мужчина убил свою знакомую и ранил другого мужчину, приняв их за ходячих мертвецов. Об итогах разбирательства по этому делу сообщила пресс-служба Прибайкальского суда.
Мужчина вернулся домой с работы и совместно с сестрой, а также знакомыми мужчиной и женщиной решил отметить Крещение Господне. Празднование затянулось на целый день. Под вечер мужчины, устав от обильного возлияния, уснули, а женщины решили посмотреть телевизор.
От принятого спиртного у подозреваемого начался алкогольный психоз. Находясь в невменяемом состоянии, он взял кухонный нож и набросился на женщину в полной уверенности, что она зомби. Расправившись со знакомой, подозреваемый попытался убить мужчину, но прибежавший сосед помешал это сделать.
В результате женщина скончалась от нанесенных ран, мужчину же удалось спасти. Суд направил нападавшего на принудительное лечение.
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