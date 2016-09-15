В Омске парень убил брата за отказ убавить громкость

Семейная ссора, закончившаяся трагическим образом, произошла в одном из частных домов по улице Депутатской города Омска. Два брата повздорили из-за того, что один из них решил посмотреть ночью сериал “Измены”.

По сообщению Life, один из братьев включил сериал в четвертом часу утра. Младший обратился к нему с просьбой убавить звук, но старший отказался это сделать. Словесная перепалка вскоре переросла в драку, которая в итоге привела к тому, что младший ударил старшего ножом. 35-летний мужчина скончался от нанесенного ранения.

В данный момент подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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