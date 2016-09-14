Кражу денежных пожертвований для больных детей раскрыли по горячим следам оперативники МО МВД России «Городецкий»Нижегородской области. Обе подозреваемые ранее не судимы, возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД передает, что на пульт дежурной части МО МВД России «Городецкий» поступил звонок от оператора одной из автозаправок Городца (такой город в Нижегородской области). Звонящая сообщила, что две неизвестные женщины украли из помещения автозаправки ящик для добровольных пожертвований на лечение больных детей.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, используя запись с камер видеонаблюдения заправки, оперативники за считанные секунды установили личности воришек. Ими оказались ранее не судимые женщины 20 и 25 лет, проживающие в поселках Узольский и Шмальки Городецкого района.

Задержанным предстоит ответить перед законом по статье «Кража».