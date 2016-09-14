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В Нижегородской области две подруги украли пожертвования для детей (ВИДЕО)

14 сентября 2016, 22:36 [ «АН-Нижний Новгород» ]

В Нижегородской области две подруги украли пожертвования для детей (ВИДЕО)
globallookpress.com

Кражу денежных пожертвований для больных детей раскрыли по горячим следам оперативники МО МВД России «Городецкий»Нижегородской области. Обе подозреваемые ранее не судимы, возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД передает, что на пульт дежурной части МО МВД России «Городецкий» поступил звонок от оператора одной из автозаправок  Городца (такой город в Нижегородской области). Звонящая сообщила, что две неизвестные женщины украли из помещения автозаправки ящик для добровольных пожертвований на лечение больных детей.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, используя запись с камер видеонаблюдения заправки,  оперативники за считанные секунды установили личности воришек. Ими оказались ранее не судимые женщины 20 и 25 лет, проживающие в поселках Узольский и Шмальки Городецкого района.

Задержанным предстоит ответить перед законом по статье «Кража».

 

 

 

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