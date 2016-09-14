Гайзер сел в одну камеру с радикальными исламистами

Вячеслав Гайзер, которого обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и получении взяток, сидит в СИЗО в одной камере с радикальными исламистами.

Известно, что бывшему главе Коми не разрешают увидеться с семьей. Исключение сделали лишь для пожилой матери Гайзера, мотивировав это тем, что встреча может стать последней.

Напомним, ранее сегодня адвокат Карен Григорян сообщил, что Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование нескольких фигурантов дела о коррупции в Республике Коми.

Читайте также: Путин уволил главу Следственного комитета Коми

В деле Гайзера появилась новая статья

