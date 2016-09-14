Наркодилерша из Хакасии обменяла дозу на живого поросёнка

В Хакасии продавщица подрабатывала распространением синтетических наркотиков.

Причем, в качестве оплаты брала не только деньги, но и "натуру". Об этом в среду, 14 сентября, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает ведомство, в разное время в абаканском транспорте задержали троих человек с синтетическими наркотиками. Экспертиза показала, что препараты эти люди купили у одного продавца - 29-летней продавщицы универсального магазина.

Женщину взяли с поличным - она обменивала дозу наркотика на живого поросенка. Животное стало доказательством, на период следствия его поместили в местный зоопарк.

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