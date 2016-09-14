Задержаны мужчины, вскрывшие могилу в Омутнинске

В прошлом году неизвестные раскопали могилу на одном из кладбищ Омутнинска (Омутнинский район Кировская область). Тело мужчины осталось на месте, но его гроб был поврежден, памятник упал в могилу...

В таким виде застали могилу родственники. Они рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что похоронили близкого человека в дорогих украшениях. С их слов, на шее у покойного была очень толстая золотая цепочка, которая пропала.

Больше года полиция искала вандалов. Наконец их задержали. Выяснилось, что акт вандализма совершили двое мужчин, которые узнали, что покойника похоронили, не сняв с него золота. Их не остановило, что труп был погребен восемь лет назад. Они достали цепочку и сбыли ее в областном центре за 12 тысяч рублей.

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