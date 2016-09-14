Задержаны мужчины, вскрывшие могилу в Омутнинске

СРОЧНО
|16:01  Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира |14:50  Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда |14:41  Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке |14:18  Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине |14:10  Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны |13:05  Чеферин стал новым президентом УЕФА |12:49  В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана |12:30  Платини официально покинул пост президента УЕФА |12:22  Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске |12:02  «Ростов» потерпел разгромное поражение в дебютном матче группового турнира ЛЧ |11:57  Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть |10:38  В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых |10:22  Гимнастке Байлз лечили гиперактивность амфетамином? |08:26  Автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами в Хабаровске |07:54  В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД |07:13  В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога |06:44  В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина |13.09 23:02  В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году |13.09 22:15  Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого? |13.09 21:28  В работе МЦК сегодня произошел первый сбой |13.09 21:18  Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара» |13.09 20:52  Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры |13.09 20:47  Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари |13.09 19:50  МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян |13.09 19:40  Российские шахматисты выиграли «бронзу» Всемирной шахматной Олимпиады |13.09 19:06  Умер футболист Артем Безродный |13.09 18:56  Решение CAS по иску Шараповой станет известно в первую неделю октября |13.09 18:34  Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске |13.09 18:20  В Тверской области грузовик задел мост, да так на нем и повис (ФОТО) |13.09 17:35  WADA попалось на двойных стандартах для спортсменов
Вятка

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

Задержаны мужчины, вскрывшие могилу в Омутнинске

14 сентября 2016, 14:40 [ «АН-Вятка» ]

Задержаны мужчины, вскрывшие могилу в Омутнинске

В прошлом году неизвестные раскопали могилу на одном из кладбищ Омутнинска (Омутнинский район Кировская область). Тело мужчины осталось на месте, но его гроб был поврежден, памятник упал в могилу...

В таким виде застали могилу родственники. Они рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что похоронили близкого человека в дорогих украшениях. С их слов, на шее у покойного была очень толстая золотая цепочка, которая пропала.

Больше года полиция искала вандалов. Наконец их задержали. Выяснилось, что акт вандализма совершили двое мужчин, которые узнали, что покойника похоронили, не сняв с него золота. Их не остановило, что труп был погребен восемь лет назад. Они достали цепочку и сбыли ее в областном центре за 12 тысяч рублей.

 

Читайте также: 

Вандалы симферопольского кладбища: кто раскапывает могилы?

Вандалы выкрали из могилы ошейник с бриллиантами на кладбище в Париже

 

 

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЛА


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Спорт

Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

Российская сборная по мини-футболу досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков в первых двух матчах. Независимо от результата последней игры, россияне не опустятся ниже второго места.

//Экономика

В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых

В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых

Группа депутатов внесла в Государственную Думу РФ законопроект, который дает право гражданам России на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых на территории страны.

//Общество

Стало известно, почему Маркин ушел из СКР

Стало известно, почему Маркин ушел из СКР

Владимир Маркин покидает должность официального представителя СК России из-за "достижения предельно возможного возраста для пребывания на посту госслужащего". В ноябре он отметит 60-летний юбилей.

//Общество

Невесты для Путина оказались фальшивыми

Невесты для Путина оказались фальшивыми

"Невесты", с которыми на Красной площади сфотографировался президент РФ Владимир Путин, оказались ненастоящими. Все девушки - профессиональные участницы рекламных съемок и разных мероприятий.

//Общество

Сбербанк рассказал о дальнейшей судьбе миллиардов полковника Захарченко

Сбербанк рассказал о дальнейшей судьбе миллиардов полковника Захарченко

Валюта, которую правоохранители нашли у полковника МВД Дмитрия Захарченко, будет храниться в банке. Кто перевезет деньги и в какую конкретно финансово-кредитную организацию их положат, пока не сообщается.

//В мире

В США пятилетнюю девочку выдали замуж за несколько часов до смерти

В США пятилетнюю девочку выдали замуж за несколько часов до смерти

Американская пара «выдала замуж» свою 5-летнюю дочь за несколько часов до ее смерти - замужество было заветной мечтой неизлечимо большой девочки. Ее последнее желание было стать женой своего 6-летнего друга.

//Культура

Эрмитаж назвали лучшим музеем Европы

Эрмитаж назвали лучшим музеем Европы

Лучшим музеем Европы Эрмитаж признали туристы в ходе голосования на сайте TripAdvisor. В мировом рейтинге Эрмитаж занимает третью позицию после музея Метрополитен и Художественного института Чикаго.

//Культура

Стивен Сигал подумывает о получении российского гражданства

Стивен Сигал подумывает о получении российского гражданства

Американский актер Стивен Сигал не исключает возможности в будущем стать гражданином России. Как сообщил актер, он хотел бы проводить несколько месяцев в году со своими российскими друзьями.

//Спорт

Чеферин стал новым президентом УЕФА

Чеферин стал новым президентом УЕФА

Глава Футбольного союза Словении стал новым, седьмым по счёту президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сменив на этом счету отстранённого от футбольной деятельности Мишеля Платини.

//Происшествия

В Подмосковье два товарняка сошли с рельсов

В Подмосковье два товарняка сошли с рельсов

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) движение электропоездов временно приостановлено из-за схода двух грузовых вагонов в районе станции Очаково, сообщает 14 сентября управление МЖД.

//Криминал

Наркодилерша из Хакасии обменяла дозу на живого поросёнка

Наркодилерша из Хакасии обменяла дозу на живого поросёнка

В Хакасии продавщица подрабатывала распространением синтетических наркотиков. В качестве оплаты брала не только деньги, но и "натуру". Ее взяли с поличным - она обменивала дозу наркотика на живого поросенка.

//Новости ADWILE

//Наука

На российском острове нашли неизвестный вид почвы

На российском острове нашли неизвестный вид почвы

В ходе экспедиции на остров Матуа (Большая Курильская гряда) исследователями был обнаружен новый, не встречавшийся прежде в России вид почвы, сообщил СМИ руководитель научной группы, посетившей остров.

//В мире

Компания Uber запустила в США беспилотное такси

Компания Uber запустила в США беспилотное такси

Первые таксомоторы, управляемые автопилотом, вышли на улицы города Питтсбург (штат Пенсильвания, США) 14 сентября. Беспилотники запустила компания Uber, первыми пассажирами стали журналисты.

//Общество

Горбачев отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей

Горбачев отказался от поездки в Прагу по рекомендации врачей

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбчев отказался от поездки в Прагу на международную конференцию, посвященную безопасности, по рекомендации врачей и проинформировал об отказе организаторов.

//Спорт

Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда

Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России выросли на 1,4 млрд рублей. В соответствии с последними изменениями, на программу потратят 619 млрд 670,5 млн рублей.

//Общество

Кто виноват и что делать?

Кто виноват и что делать?

Похоже, сколько существует российское государство, столько и висят над ним, словно дамоклов меч, эти два незамысловатых вопроса, ответов на которые, однако, до сих пор как не было, так и нет...

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?

Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?

Известный продюсер Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в наряде свободного кроя. Фотография супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко в просторном наряде облетела интернет.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке

Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке

Тело бывшего ректора СГУГиТ, восьмидесятилетнего профессора Иван Лесных, пропавшего 6 сентября, было найдено сегодня в реке Иня в результате активных поисков, проводившихся в течение нескольких суток.

//Происшествия

Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине

Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине

В одном из магазинов сети “Пятерочка” в Нижнекамске покупатель, пойманный охраной при попытке украсть освежитель воздуха, начал угрожать сотрудникам магазина самоубийством и порезал себе руки.

//Общество

Кабмин согласовал срок единовременной выплаты пенсионерам

Кабмин согласовал срок единовременной выплаты пенсионерам

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин в среду, 14 сентября, заявил о том, что правительство приняло решение о единовременной выплате пенсионерам по пять тысяч рублей.

//Спорт

Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны

Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны

Знаменитый форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин забросил свою 429-ю шайбу в первенстве страны и стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов России и СССР.

//Общество

Фонд ЖКХ направит более 33 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Фонд ЖКХ направит более 33 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Для обеспечения программы переселения граждан из признанного аварийным жилья будет выделено более 33 миллиардов рублей. При этом Фонд ЖКХ сообщает об изменении в распорядке получения средств на переселение.

//Общество

Владимир Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из СКР

Владимир Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из СКР

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин отказался ответить на вопрос об отставке из Следственного комитета РФ. В пресс-службе СКР сообщили, что у них нет такой информации, а Маркин находится на совещании.

//Новости партнеров

//В мире

Кремль ответил на выступление Обамы с критикой Трампа

Кремль ответил на выступление Обамы с критикой Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от имени российских властей ответил на выступление президента США Барака Обамы, в котором он раскритиковал республиканца Дональда Трампа за отношение к России.

//В мире

Климкин поднял вопрос о недопущении иностранных наблюдателей на выборы в Крыму

Климкин поднял вопрос о недопущении иностранных наблюдателей на выборы в Крыму

Министр иностранных дел Украины обсудил с представителями Верховной Рады, как не допустить участие иностранных наблюдателей во время проведения выборов в нижнюю палату парламента РФ на территории Крыма.

//Сможем вместе

Упсала-Цирк открывает новый сезон

Упсала-Цирк открывает новый сезон

Внимание, гости и жители Петербурга! Лауреат Премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк начинает новый сезон! Уже 17 сентября, в 18.00 в шатре на Свердловской набережной, 44 можно увидеть удивительный спектакль «Сторож снов».

//Спорт

В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана

В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана

В столовой футбольного клуба “Кубань” вспыхнул конфликт между капитаном Игорем Армашем и Эролом Кумсаровым, который является заместителем коммерческого директора. В результате завязалась драка.

//Спорт

Платини официально покинул пост президента УЕФА

Платини официально покинул пост президента УЕФА

Мишель Платини официально объявил об уходе с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время внеочередного конгресса организации в Афинах, на котором должны избрать нового президента.

//Наука

Ученые РАН объявили "протестную неделю" против сокращения бюджета науки

Ученые РАН объявили "протестную неделю" против сокращения бюджета науки

Ученые центров и институтов РАН объявили и начали "протестную неделю". Российские ученые выступают против сокращения финансирования науки. Первые митинги провели ученые в Подмосковье в Пущино и Черноголовке.

//Происшествия

Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске

Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске

Красноярские правоохранители проводят проверку по факту издевательств над пятнадцатилетней учащейся одной из местных школ. В ходе обследования у девочки на правом плече были обнаружены следы термического ожога.

//Сможем вместе

Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

Совсем недавно лауреат Национальной Премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Близко к сердцу» добился исполнения мечты, к которой шёл шесть лет. Волонтеры приобрели специализированный автомобиль для выездной службы "Мобильный хоспис".

//Общество

Гринпис и ЭкоВахта открыли сезон охоты на гранты

Гринпис и ЭкоВахта открыли сезон охоты на гранты

Помощь российских компаний западным фондам, в том числе и экологическим, случается все реже. Люди начинают разбираться в том, на чьи деньги существуют и какие цели в России преследуют западные экоагенты.

//Криминал

Разбойника поймал продавец

Разбойника поймал продавец

Продавец магазина в Москве на улице Перовской справилась с вооруженным ножом мужчиной, который потребовал выдать ему деньги из кассы. Незадачливый, хоть и прежде судимый разбойник арестован полицией.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры