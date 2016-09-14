Начальник камчатского антикоррупционного отдела задержан за взятку

После скандального задержания полковника Захарченко в Петропавловске-Камчатском была назначена проверка в отношении управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД. В результате по подозрению в покушении на получение взятки был задержан глава отдела.

По предварительным данным, полицейский чиновник потребовал сумму в размере двух с половиной миллионов рублей с бухгалтера одного из коммерческих предприятий. В такую сумму была оценена услуга по затягиванию сроков возбуждения уголовного дела, чтобы бухгалтер, в отношении которой проводилась проверка, могла скрыть приобретенное незаконным путем имущество. Также правоохранитель обещал помочь ей беспрепятственно выехать за пределы Камчатского края.

Посредник, с помощью которого предполагалось передать чиновнику денежные средства, был задержан с поличным.

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