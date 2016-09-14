Разбойника поймал продавец

Продавец магазина в Москве на улице Перовской справилась с вооруженным ножом мужчиной, который потребовал выдать ему деньги из кассы. Незадачливый, хоть и прежде судимый разбойник арестован полицией.

Пока грабитель вычищал кассу, сотрудница магазина воспользовалась его увлечённостью и выскочила в дверь, заперев её снаружи. Вооружённого налётчика с поличным взяли прямо на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналогичные случаи с блокированием грабителей на месте преступления происходили в Красноярске, Краснодаре, Боровичах и в Казани.

Читайте также:

В Италии российский турист помог поймать грабителя

Девушка-полицейский в одиночку поймала рецидивиста в метро