Объявленный в розыск руководитель обувной сети может быть одним из акционеров “ЦентрОбуви”

Объявленным в розыск руководителем сети магазинов по продаже одежды и обуви может быть Сергей Ломакин, являющийся одним из акционеров компании “ЦентрОбувь”.

Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено в связи с невыплатой кредитов “Газпромбанку”. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что денежные суммы, которые выдавались в качестве кредитов на развитие торговой сети, были мошенническим путем растрачены на другие цели.

Ранее сообщалось, что в федеральный розыск объявлен руководитель одной из крупных сетей обувных магазинов. Его подозревают в хищении денежных средств у банка. При этом название сети и фамилия подозреваемого не сообщалась.

Читайте также:

Топ-менеджер обувного ритейлера объявлен в розыск за хищение крупной суммы

Все новости дня