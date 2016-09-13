В московском подъезде мужчина с топором ограбил студентку

Мужчина с топором напал на девушку в подъезде дома в центре Москвы на улице Средняя Переяславская и отобрал у 18-летней студентки рюкзак. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Ограбление произошло 11 сентября.

Материальный ущерб девушка оценила в 10 тысяч рублей. В результате оперативных действий полицейские арестовали 39-летнего подозреваемого в нападении на студентку.

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