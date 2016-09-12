Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор членам руководства группы компаний "МИЭЛЬ". Начальник отдела продаж Людмила Архипова и коммерческий директор Сергей Касаткин осуждены на 5 лет условно.

По версии следствия, в 2007 году Григорием Куликовым с целью хищения средств инвесторов была организована преступная группа. В ее состав входили вице-президент группы компаний "МИЭЛЬ" Савелий Орбант, начальник отдела продаж Людмила Архипова, коммерческий директор компании "Миэль-Загородная недвижимость" Сергей Касаткин и другие топ-менеджеры "МИЭЛЬ". При строительстве элитного комплекса "Барвиха-Виладж" на Рублевском шоссе были похищены средства на сумму, превышающую 85 млн рублей.

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