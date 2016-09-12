Кировские пенсионерки поверили «банку» и лишились своих накоплений

Две кировчанки получили смс якобы от банка, в котором они хранили свои сбережения. В них говорилось, что их карты заблокированы. Для получения доступа к своим деньгам, необходимо было позвонить «специалисту».

Жительницы областного центра — 70 лет и 57 лет - так и поступили. Для того, чтобы вновь получить доступ к своим деньгам, они в точности следовали указаниям указаниям «банковского служащего». К сожалению, по ту сторону телефонного провода оказались мошенники. В результате, одна женщина добровольно перевела проходимцам 40 тысяч рублей, вторая — 19.



Сейчас по выявленным фактам возбуждено уголовное дело, аферистов ищут. УМВД России по Кировской области рекомендует при получении подобных сообщений либо лично обращаться в отделение банка, либо звонить по номеру, указанному на карте.