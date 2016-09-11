У ивановского караоке-бара мужчину насмерть забили палками

Двое молодых людей выпивали в компании мужчины в караоке-баре города Иваново. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула перепалка. Бывшие приятели решили продолжить выяснение отношений на улице.

На улице словесная ссора перешла в драку. Молодые люди, используя свое численное преимущество, принялись избивать мужчину подвернувшимися под руку палками. В результате от нанесенных травм мужчина скончался.

В данный момент установлена личность только одного из нападавших. Суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима. Второй участник нападения в данный момент находится в розыске.

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