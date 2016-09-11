В Азове разыскивают мужчину, изнасиловавшего маленькую девочку

Следователи города Азова объявили в розыск мужчину, в течение полугода неоднократно совершавшего насильственные действия сексуального характера над живущей по соседству девочкой.

Как стало известно, 26-летний Дмитрий Малышев дружил с родителями девочки и мог приходить к ним в дом во время их отсутствия. С октября 2015 года по май 2016-го он регулярно насиловал маленькую дочку своих соседей. Девочка боялась об этом рассказать. Только тогда, когда в августе 2016 года Малышев покинул место своего проживания, девочка призналась матери в том, что происходило все это время.

В данный момент местонахождение Малышева неизвестно. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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