В подсобке отделения Сбербанка обнаружили убитого охранника

В одном из столичных отделений Сбербанка было найдено тело охранника через два часа после того, как он заступил на смену. 62-летний мужчина был убит из огнестрельного оружия.

Инцидент случился в отделении банка, находящегося на улице Большая Андроньевская. Как стало известно, сотрудник службы безопасности заступил на смену в 21.00 10 сентября, а спустя два часа сотрудники банка нашли его тело с огнестрельным ранением в подсобном помещении отделения. В данный момент тело доставлено для проведения медэкспертизы. Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Подробности инцидента пока не сообщаются.

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