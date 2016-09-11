В Красноярском крае мужчина до смерти забил четырехлетнюю приемную дочь

Трагический случай произошел в поселке Тины Красноярского края вчера, 10 сентября. Приемный отец до смерти забил четырехлетнюю девочку.

По предварительным данным, мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он начал будить двоих своих приемных детей, и обнаружил, что постель, в которой спала девочка, мокрая. Это привело мужчину в ярость. Тогда он завел дочь в помещение летней кухни и начал ее избивать. Нанесенные травмы привели к гибели девочки, приехавшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть ребенка.

Есть информация, что подозреваемый является мужем главного специалиста по защите прав детей Нижнеингашского района Красноярского края.

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