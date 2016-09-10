Американская учительница совратила 11-летнего мальчика

В своих действиях 26-летний педагог Джессика Бентон не видит ничего преступного и даже не понимает, за что арестована полицией. По американским законам за совращение малолетнего учительнице грозит тюрьма.

Джессика Бентон преподавала в школе города Мескит (штат Техас). В преступной связи со своим 11-летним учеником она призналась сразу и даже рассказала полиции, что хотела как можно дольше поддерживать эту связь. Женщина, которая сама является матерью двоих детей, сообщила, что вступила в сексуальную связь с 11-летним мальчиком в мае этого года, когда она осталась ночевать в доме у своих знакомых, пишет «Лайф».

В настоящий момент Джессика Бентон отстранена от занятий на время следствия.