Клинцевич: таких как Захарченко, надо расстреливать!

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что коррупционеров, подобных Дмитрию Захарченко, необходимо приравнять к террористам и педофилам и снять для этой категории мораторий на смертную казнь.

Свое мнение Клинцевич озвучил в интервью телеканалу «Звезда», комментируя задержание сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Сенатор считает, что изъятые у Захарчечнко деньги – это взятки, полученные за закрытие каких-то дел и за различные махинации.

Клинцевич сказал, что такие как Захарченко подрывают экономику страны, не давая ей нормально развиваться, а поэтому другого выхода как смертная казнь для таких людей, просто нет.

Ранее «Аргумент недели» сообщали об изъятии девяти миллиардов рублей при обыске на квартире у Захарченко.