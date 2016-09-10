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Скрывшийся участник конфликта в Екатеринбурге записал видеообращение (ВИДЕО)

10 сентября 2016, 14:06 [ «АН-онлайн» ]

Скрывшийся участник конфликта в Екатеринбурге записал видеообращение (ВИДЕО)
скриншот YouTube

В сети размещено видеообращение Алексея Дутова, участника вооруженного конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга. Его сейчас разыскивает полиция. По словам мужчины, у него не было умысла убивать.

Дутов рассказал, что накануне стрельбы, которая произошла 3 сентября, у него и у его друга произошла ссора с цыганом Дмитрием. Потом другу начали угрожать убийством. Он с братом решил помочь. Только они приехали в дом, как начали ломиться в ворота.

"Там 20 человек… Если бы этого не произошло, то было бы три трупа с нашей стороны. Почему не иду в милицию? Опасаюсь за жизнь свою, за жизнь семьи", — добавил Дутов.

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