Кировский полицейский получил срок за пьяную драку

Кировский полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил в баре драку.

Вечер своего выходного дня сотрудник управления МВД, ныне уволенный с занимаемой должности, проводил в баре. Из-за тесноты в помещении бара мужчина, проходя мимо, задел полицейского. Вспыхнул конфликт, в результате которого пришедший в ярость сотрудник полиции повалил оппонента и ударил его ногой по лицу.

У потерпевшего медики обнаружили черепно-мозговую травму, а также переломы лобной кости и костей носа. Бывший сотрудник полиции был признан виновным в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и приговорен к тюремному заключению сроком два года и восемь месяцев.

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