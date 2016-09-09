Январские деньги волгоградским пенсионерам обещают в сентябре

Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал пенсионерам пять тысяч в январе, а волгоградские мошенники – прямо сейчас. Единовременную компенсационную выплату к пенсии можно получить сразу в банкомате.

Куй железо, пока есть такая новость – решили хитроумные авантюристы и воспользовались информацией, которую преподносят все телевизоры страны. В районные управления Пенсионного фонда по Волгоградской области поступают жалобы граждан на действия неизвестных лиц, которые, представляясь сотрудниками ПФР, предлагают перечислить на банковскую карту единовременную компенсационную выплату к пенсии в размере пять тысяч рублей. Для этого просят назвать реквизиты банковской карты, а также подойти к банкомату и ввести пин-код.

Отделение Пенсионного фонда по Волгоградской области в связи с этим обращается с просьбой к гражданам быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников. Единовременную компенсационную выплату в размере пять тысяч рублей пенсионеры Волгоградской области получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Пенсионный фонд акцентирует внимание на том, что выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в фонд или подавать заявление не нужно.

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