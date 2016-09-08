Автомобили грабителей, напавших на инкассаторов в Москве, найдены

Полиция Москвы рассказала подробности нападения на инкассаторский автомобиль. Грабители атаковали машину инкассаторов, когда водитель и охранник вышли, чтобы потушить возникший в автомобиле пожар.

В Альфа-банке подтвердили похищение нескольких сумок с деньгами у инкассаторов на северо-западе Москвы, никто из сотрудников банка не пострадал.

Микроавтобус инкассаторов загорелся во время движения. Водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар, вынесли сумки с деньгами на улицу. По некоторым данным, в них находилось как минимум 50 млн руб.



«Жигули» преступников были найдены в ходе плана «Перехват», объявленного в столице, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По горячим следам найти злоумышленников не удалось, так как инкассаторы путались в показаниях.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео пожара, начавшегося после нападения на машину инкассаторов на улице Вишневой на северо-западе Москвы.

Другие новости по теме "Криминал"