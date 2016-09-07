Охотник принял девочку за суслика и выстрелил

В Татарстане браконьер ранил из ружья несовершеннолетнего ребенка, приняв его за суслика. Пуля попала девочке в предплечье. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Инцидент произошел в Ютазинском районе Республики Татарстан в конце прошлого месяца. 15-летняя девочка нашла место на холме недалеко от деревни, где хорошо "ловил" телефон. Лежа на траве, она разговаривала со знакомой. Со слов охотника, ее рыжие волосы ввели его в заблуждение. Он решил, что это суслик и выстрелил. Почему-то браконьер решил, что промахнулся и уехал на машине. Раненая девочка пошла в направлении деревни, где ее подобрал местный житель и на автомобиле увез к фельдшеру, который оказал первую медицинскую помощь. Затем ее отправили в больницу.

Помимо прочего выяснилось, что мужчина не имел лицензии на отстрел сусликов.

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