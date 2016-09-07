По информации Следственного комитета РФ по Кировской области, директор ООО «Ремонтная коммунальная служба» в течение пяти месяцев этого года не платил зарплату 24 своим работникам.

В итоге задолженность предприятия по зарплате перед как бывшими, так и работающими сотрудниками составила больше 1 миллиона рублей. Причем организация на тот момент имела возможность своевременно рассчитываться со своими сотрудниками, однако этого почему-то не происходило.

Сейчас возбуждено уголовное дело и выясняется, почему руководитель «Ремонтной коммунальной службы» не подписывал распоряжение о материальном вознаграждении своих работников, а наращивал долг по зарплате.

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