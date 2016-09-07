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//Криминал

В Махачкале снят режим КТО

7 сентября 2016, 13:58 [ «АН-Кавказ» ]

В Махачкале снят режим КТО
Фото: Андрей Дремизов

В одном из районов Махачкалы завершена спецоперация по уничтожению бандитов, на месте боя работает оперативно-следственная группа, режим КТО снят, сообщает источник в правоохранительных органах республики.

В силовых структурах заявили, что завершилась лишь активная часть операции, еще ведутся следственные мероприятия. Ранее стало известно, что в Кировском районе Махачкалы блокирован дом, где укрываются боевики. Силовики блокировали террористов в рамках введенного накануне режима КТО после обстрела полицейских в Избербаше. Сообщается, что в ходе антитеррористической операции уничтожено три боевика.

 

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