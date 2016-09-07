Пациент убил соседа по палате и уснул

Труп 62-летнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой обнаружили вчера в палате Омутнинского противотуберкулёзного диспансера в Кировской области. Возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ.

Как выяснили сотрудники полиции, в ночь с 5 на 6 сентября этот мужчина поссорился с соседом по палате. Оба были нетрезвыми, более сильный 34-летний подозреваемый ударил старика несколько раз по голове и спокойно лёг спать, не ожидая столь трагических последствий для потерпевшего.

Теперь любителю распускать руки грозит до 15 лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности вследствие умышленного причинения вреда здоровью. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия.

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