Задержанный за экстремизм сбежал из московского отделения полиции

Уроженец республики Дагестан, задержанный по подозрению в участии в радикальной группировке, сбежал из ОМВД «Крылатское». Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают сбежавшего.

Об этом сообщают сегодня вечером СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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