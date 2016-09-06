Министр обороны Литвы лишился поста из-за кухонной утвари

Министр обороны Литвы Юозас Олекас вынужден уйти с поста не то чтобы из-за вилок и сковородок, - он купил все это по ценам, в восемь раз выше рыночной стоимости. Президент Литвы такой «бизнес» не одобрила.

Президент Литвы Даля Грибаускайте предложила главе военного ведомства уйти в отставку, сообщает 6 сентября издание Delphi.

Даля Грибаускайте узнала, что Министерство обороны страны приобрело кухонные принадлежности по цене в восемь раз выше рыночной (разделочная доска, например, была куплена за 180 евро, хотя в магазине продается за 28). Президент сочла такую ситуацию «компрометирующей политические усилия Литвы по обороне государства и выделение повышенного финансирования на оборону». Чтобы пресечь коррупционный скандал на корню, Грибаускайте предложила министру обороны взять всю ответственность на себя и уйти с поста.