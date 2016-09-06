Вслед за известием о том, что гендиректор компании «Вымпелком» Михаил Слободин стал фигурантом дела о подкупе руководства Коми, последовала его добровольная отставка. Сейчас топ-менеджер находится в командировке во Франции.

По его собственному признанию, бегать от следствия он не собирается и к концу недели планирует вернуться в Россию и ответить на все вопросы СКР.

По версии следствия, менеджеры энергокомпании "Т Плюс" (2007-2014 гг.) пытались с помощью крупных взяток чиновникам республики Коми создать себе комфортные условия для работы в регионе. Речь идет о взятке, превышающей сумму в 800 млн рублей.

Пока фигурантами дела стали три топ-менеджера, двое из них - Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер, руководившие компанией «Т Плюс» в разные годы ее существования – уже задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.



