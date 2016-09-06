Глава Копейска признался в получении крупных взяток и поехал домой

Глава города Копейска Челябинской области Вячеслав Викторович Истомин на днях был выпущен из следственного изолятора под домашний арест. По данным следователей, чиновник признал свою вину в получении взяток в крупном и особо крупном размере и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В данный момент глава города уже дома.



Напомним, что главу Копейска Вячеслава Истомина задержали утром 25 июля в собственном кабинете администрации города во время приема жителей. Операцию проводили сразу несколько силовых структур. Чиновника препроводили в следственный изолятор, где буквально через несколько дней ему предъявили обвинение и поместили под стражу. Семья предлагала несколько миллионов рублей для того, чтобы Вячеслава Истомина отпустили под домашний арест, однако суд постановил, что он может помешать проведению следственных действий или скрыться.



Спустя полтора месяца следственные органы сообщили, что Вячеслав Истомин дал признательные показания и заключил соглашение о сотрудничестве. В данный момент мера пресечения для чиновника была изменена, и он отправился под домашний арест. Вполне возможно, что показания главы города, арестованного за взятки, повлечет за собой еще более громкие задержания.



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