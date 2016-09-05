Силовики-разбойники: глава угрозыска Дагестана подозревается в грабежах

Начальник уголовного розыска ОВД Хасавюрта Расул Садуев, начальник управления уголовного розыска МВД Дагестана Гимбат Лахиялов и бывший начальник ОВД «Кизилюртовский» Асхабали Заирбеков задержаны ФСБ.

Расула Садуева сотрудники ФСБ задержали в рабочем кабинете, где сразу провели обыск, оцепив близлежащую территорию. Журналистам стало известно, что личность Садуева фигурирует в расследовании уголовного дела в отношении Асхабали Заирбекова, которого судят в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону. По тому же делу проходит и начальник уголовного розыска МВД Дагестана Гимбат Лахиялов, и не как свидетель, а как подозреваемый. По версии следствия, бывший сотрудник таможни Газияв Джамалудинов и сотрудник уголовного розыска Махмуд Хайбуллаев в мае 2012 года создали преступную группу для совершения разбойных нападений. Позже к силовика-разбойникам примкнули Абдулмуслим Магомедов, Магомед Пираев, и Асхабали Заирбеков, - все – начальники отделов полиции в разных районах Дагестана.

Следствие располагает доказательствами, что именно эти люди, переодевшись в в полицейскую форму, грабили людей на федеральной трассе «Кавказ».