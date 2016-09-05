В Ставрополе при проверке документов расстреляли двух полицейских

Вчера на одной из улиц в городе Ставрополе два сотрудника полиции остановили своё авто для проверки документов у подозрительного мужчины. Тот, вероятно, не собирался ничего предъявлять и достал пистолет.

Пострадавшие госпитализированы, подозреваемого в рассстреле полицейских удалось задержать в лесу около дачных участков, сообщило управление МВД по Ставропольскому краю. Возбуждено дело о посягательстве на их жизнь и незаконном обороте оружия.

Как уточнили "КП" в пресс-службе СУ СКР Ставропольского края, стрелявший - житель города Москвы, недавно приехавший в Михайловск. Регистрации для проживания на Ставрополье у него не было.

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