В Перми девушка получила три года тюрьмы за роман с подростком

По версии суда города Перми 18-летняя девушка совратила тринадцатилетнего школьника и неоднократно вступала с ним в интимные отношения. За такой роман девушку отправили в колонию на три года.

Суд доказал, что девушка совратила мальчика, хотя на суде оба, и подсудимая и подросток заявляли, что все происходило по обоюдному согласию. По рассказам подростка и девушки, они встретились, полюбили друг друга и стали встречаться, - роман длился около полугода. Причем, для обоих это было первое чувство и первый сексуальный опыт. Но – закон есть закон. Об отношениях пары узнали в полиции (есть сведения, что им сообщил это кто-то из родственников любовников) и даму отправили в колонию за «незаконную любовь».