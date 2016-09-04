Жителя Московской области подозревают в изнасиловании падчерицы

В ГСУ СКР по Московской области подозревают жителя Мытищинского района Московской области в сексуальном насилии над дочерью своей сожительницы. Преступление произошло уже больше недели назад.

Следствию стало известно, что 36-летняя мать-одиночка из села Марфино обратилась в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преображение» и рассказала, что в ночь на 25 августа года нетрезвый приятель, 39-летний житель поселка Запрудня, изнасиловал ее семилетнюю дочь. Мужчина был немедленно задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Задержанный ранее был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре.