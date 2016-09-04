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Бизнесмен из Екатеринбурга, расстрелявший 8 человек, решил сдаться полиции

4 сентября 2016, 18:00 [ «АН-Екатеринбург» ]

Бизнесмен из Екатеринбурга, расстрелявший 8 человек, решил сдаться полиции
globallookpress.com

Перестрелка в уральской столице, в результате которой было ранено восемь человек и один убит, обрастает все новыми подробностями. На связь с журналистами вышла супруга главного подозреваемого Олега Шишова.

Бизнесмена, который, по предварительной версии, расстрелял людей из автомата, следователи разыскивают за незаконный оборот оружия и покушение на убийство. Сам бизнесмен тем временем связался со своим адвокатом и заявил, что 5 сентября намерен сдаться полиции (сейчас он подъезжает к Челябинску). Супруга беглого бизнесмена пролила свет на инцидент в цыганском поселке. Версия жены в корне противоречит версии следствия: женщина утверждает, что ее муж защищался, а те, что приехали его убивать, первыми открыли стрельбу, передает «Лайф».

Напомним, «Аргументы недели» сообщали о перестрелке в Екатеринбурге 3 сентября. По новым сведениям, к дому Шишовых в субботу вечером подъехало несколько машин, в которых находилось до 30 вооруженных мужчин. Хозяин , Олег Шишов, встретил «гостей» с автоматом наперевес…

Анастасия Шишова, жена бизнесмена, рассказала прессе, что накануне Олег на дне рождения поссорился с зятем именинника, а тот собрал людей и приехал к Олегу выяснять отношения. Анастасия рассказала, что пока шла перестрелка, она с тремя детьми ушла из дома огородами и поэтому спаслась.

 

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