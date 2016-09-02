49 членов межнациональной организованной преступной группы в возрасте от 24 до 67 лет задержали сегодня оперативники МВД России при поддержке СОБР «Булат» в Балашихе. Более половины из них оказали сопротивление.

Информация о предполагаемой встрече участников банды в одном из местных кафе была получена еще 27 августа. Арестованные подозреваются в похищении людей, вымогательстве, разбое, а у одного уроженца ближнего зарубежья обнаружен пистолет Макарова с патронами – владелец будет обвинен по 222 статье УК за незаконное приобретение оружия. Шестеро "гостей" будут выдворены к себе на родину, а другие наказаны за неподчинение законным требованиям полиции. В настоящее время ведется сбор доказательной базы.

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