Ошибка кассира обошлась Сбербанку в 600 тысяч рублей

Кировская полиция сообщает о розыске молодых людей, которым деньги выдали по ошибке еще в июле вместо 62-летней пенсионерки, пришедшей обналичить вклад.

Оформив ордер на сумму 600 тысяч рублей, кассир подготовила деньги, но случайно выдала их не хозяйке, а подошедшим за переводом молодому человеку с подругой. На камерах наблюдения, видео с которых опубликовано на сайте УМВД, видно, как они без вопросов сложили деньги в сумочку девушки и ушли.

Пенсионерка не пострадала – деньги ей Сбербанк всё-таки выдал. А вот похитителям теперь грозит суровое наказание. О санкциях кассиру не сообщается.



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