Житель Улан-Удэ застукал жену с любовником и жестоко убил ее
1 сентября 2016, 08:49 [ «АН-онлайн» ]
Житель Улан-Удэ совершил убийство собственной жены на почве ревности.
Начиналось все довольно мило: семейная пара пригласила в гости друга детства женщины, они посидели, выпили, а затем муж отправился спать. Позже выяснилось, что его жена и ее старый приятель решили уединиться, сообщает "Байкал-Daily", ссылаясь на данные старшего следователя СО по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии Левона Бошекяна. Обманутый муж вышвырнул соперника вон из квартиры, а затем жестоко избил изменницу. Через три дня женщине стало плохо, ее госпитализировали и провели экстренную операцию, однако она скончалась от полученных побоев.
Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
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