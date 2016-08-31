Собаки, принадлежащие жительнице Кирово-Чепецка, загрызли мужчину

Вчера, 30 августа, в городе Кирово-Чепецке у гаражей было обнаружено тело мужчины со следами укусов. Также вокруг него было много следов, которые могли отставить одна или несколько крупных собак.

У сотрудников органов возникло предположение, что убить, а точнее, загрызть жителя Кирово-Чепецка могли собаки, сообщает пресс-служба СКР по Кировской области.

Выяснилось, что неподалеку одну из организаций охраняют две немецкие овчарки. Их хозяйка — 47-летняя жительница районного центра, у нее уже прошли обыски. Сейчас выясняются детали произошедшего и проводится ряд экспертиз. Если выяснится, что напали на мужчину именно овчарки, хозяйке собак придется отвечать по всей строгости закона.

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