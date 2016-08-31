Уфимский маньяк получил 23 года тюрьмы

Уфимский насильник признался во всех, предъявленных ему обвинениях (изнасилования, грабежи, покушения на убийство), не раскаялся в них. При этом медицинская экспертиза признала преступника вменяемым.

Приговор суда маньяку - 23 года тюрьмы – на фоне содеянного им суровым не выглядит. Гизар Зиянгареев - рецидивист. Он и ранее привлекался к суду за нападения на женщин, но ему это сходило с рук. Попался маньяк после того как изувечил сотрудницу косметической компании Анну, - хрупкая девушка до сих пор находится между жизнью и смертью…

Поскольку предыдущие жертвы в полицию не обращались, полиция вышла на маньяка только после его нападения на Анну. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Светлана Абрамова сообщает, что в ходе следствия и проверки 39-летнего ранее судимого Гизара Зиянгареева была выявлена его причастность к совершению 10 преступлений в отношении 5 потерпевших.

Гизар принял приговор суда молча: он знал, что делал и теперь осознает, что его ждет…