Житель Воркуты замуровал в квартире жену и детей

Житель Воркуты заварил дверь в квартиру, замуровав там свою жену и двоих несовершеннолетних детей. Он задержан и ответит перед законом за незаконное лишение свободы и похищение двух и более лиц.

Следствие выяснило, что днем 2 августа мужчина поссорился с женой в ходе разговора по телефону и решил лишить ее свободы: нашел сварочный аппарат, приехал к своему дому на Воргашорской улице в воркутинском поселке Воргашор и заварил входную металлическую дверь в квартиру. Замурованными оказались его жена и двое детей, один из которых младенец, передает Росбалт.

Мужчина задержан и уже написал явку с повинной, но перед законом ему ответить придется.