В Новосибирске попался на взятке полковник полиции

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте завело уголовное дело на заместителя начальника управления на транспорте МВД России по СФО Андрея Марченко: он подозревается во взяточничестве.

По версии СКР, в 2011 году Управление на транспорте МВД России по СФО заключило три госконтракта с ООО «СМУ-21» на ремонтно-строительные работы в кинологическом отделении. Общая сумма контрактов - около 6,5 млн руб. Следователи установили, что никакой необходимости в работах не было. Но при этом замначальника сибирской транспортной полиции Андрей Марченко эти работы принял, а строительная фирма за их выполнение получила деньги из федерального бюджета, - 1,5 млн рублей из этой суммы достались Андрею Марченко.

Аналогичную схему мошенники применили и при капитальном ремонте подпорной стенки и работах по содержанию, ремонту и поддержанию показателей территории базы флота на ул. Саратовской.

В итоге строительная фирма получила более 5 млн руб., из которых 2 млн руб. присвоил Андрей Марченко и его подельник, который тоже проходит по делу, директор ООО «СМУ-21». Все фигуранты по этому делу отстранены от своих должностей.