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//Криминал

С жительницы Стрижей взыскали 1 млн. рублей за незаконно полученную древесину

30 августа 2016, 12:01 [ «АН-Вятка» ]

С жительницы Стрижей взыскали 1 млн. рублей за незаконно полученную древесину

Прокуратура Кировской области установила, что жительница поселка Стрижи обратилась в Департамент лесного хозяйства Кировской области с просьбой предоставить ей древесину по льготной цене для строительства дома.

В этом случае, при заключении договора купли-продажи необходимо предоставить свидетельство о праве собственности на участок, где в дальнейшем будет идти строительство дома. Жительница Оричевского района его предъявила, но умолчала, что земля на тот момент была уже продана третьему лицу. Всю полученную по льготной цене древесину (жительница Стрижей заплатила за нее всего 17 тысяч рублей) она продала.

В результате она причинила департаменту лесного хозяйства Кировской области ущерб в размере 958 тысяч рублей, и эта сумма была взыскана с женщины. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

 

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