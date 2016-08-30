Два с половиной года за преступление по ч.3 статьи УК РФ «Наёмничество» должен будет провести за решеткой кировчанин Станислав Кривокорытов. Решение принято Ленинским судом г.Кирова, но пока не вступило в силу.

По информации портала Newsler.ru, 23-летний Станислав учился на юриста в одной из кировских академий и испытывал материальные трудности. В феврале 2015 года молодой человек внезапно исчез, объявившись, как выяснилось позже, в полку украинской нацгвардии «Азов», где и служил до сентября. Как выяснили следователи, наёмник участвовал в вооруженных столкновениях в населённых пунктах Мариуполь, Широкино, Коминтерново, Тельманово, и других близ Донецка, прицельно стреляя по ополченцам ДНР из автомата АК-74. За это время он заработал 21 тысячу гривен и вернулся в Киров, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Обвинение было предъявлено в мае этого года, а за лето собрано достаточно доказательств, чтобы отправить доморощенного боевика в колонию.



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