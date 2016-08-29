Полиция в Кирове арестовала 20 самогонных аппаратов

Заявление о нарушении авторских прав на производство и продажу дистилляторов колонного типа, в народе именуемые самогонными аппаратами, поступило в УМВД России по г. Кирову. Состав преступления выясняется.

По сигналу полиция выехала на указанное место и обнаружила искомое. Три обнаруженных на складе экземпляра изъято на экспертизу, еще 20 арестовано до её окончания. Специалисты должны будут дать заключение, нарушила ли авторское право компания, занимавшаяся реализацией данной модели дистиллятора. Если да, то дело попадёт в суд.

Как известно, в настоящее время в законодательстве России отменен запрет на самогоноварение. Однако есть другие правовые нормы, позволяющие бороться с таким производством; некоторые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.



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