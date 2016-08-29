Курянин, обвиняемый в изнасиловании 5-летней дочери, покончил с собой
29 августа 2016, 16:33 [ «АН-онлайн» ]
В Курской области в следственном изоляторе покончил жизнь самоубийством мужчина, обвиняемый в изнасиловании своей пятилетней дочери, которое он совершил в 2014 году.
Напомним, что СУ СК РФ по Курской области сообщило, что об эпизоде изнасилования стало известно только в августе 2016 года, после того как матери рассказали об этом дочь и сын, который вошел в комнату в момент изнасилования. До этого момента они боялись говорить, так как жили по-прежнему вместе с отцом, а он запугал их.
Как только правоохранительным органам стало известно о преступлении, они арестовали мужчину. Ночью 29 августа 2016 года в камере СИЗО № 1 УФСИН России по Курской области обвиняемый покончил жизнь самоубийством. Мужчина оставил предсмертную записку, где просил прощения у сотрудников следственного изолятора и своих родных за совершенный поступок, никого в его смерти просил не винить.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 29.08.16