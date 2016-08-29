Начальница почты присваивала лотерейные билеты и марки

Не брезговала начальница отделения почтовой связи села Пищалье Оричевского района Кировской области и канцтоварами, а также деньгами из кассы. Таким образом за пять месяцев женщина украла у Почты России 57 тысяч рублей.

Возможно, сумма была бы и больше — но начальницу вывели на чистую воду ее подчиненные. Почта России провела ревизию в пищальском отделении связи и выявила недостачу. Женщину сразу уволили.

Не известно, повезло ли ей в лотерею (стоимость похищенных билетов составила 840 рублей), но вот суд назначил ей наказание по все строгости закона: 1,5 года лишения свободы условно.

Кстати, это не первый случай, когда начальник районной почты решил воспользоваться своим служебным положением и обогатиться за счет Почты России. Еще одна сотрудница отделения связи — на этот раз пасеговского — похитила деньги, полученные от клиента для оплаты услуг ЖКХ.

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