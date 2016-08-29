В Бурятии двое преступников попытались сбежать из заключения, взяв в заложники полицейского

В Бурятии двое содержащихся в следственном изоляторе преступников, один из которых был осужден за убийство, другой - за разбойное нападение, попытались бежать, захватив в заложники сотрудника изолятора.

Преступники содержались в одной камере и ожидали оглашения приговора суда.

При возвращении с прогулки заключенные напали на сопровождавших их сотрудников полиции, захватили одного из них и заперлись в помещении, где принялись избивать заложника. После они связались с управлением ОВД и потребовали предоставить им транспорт и выход из здания.

Помещение было взято штурмом. Заложник освобожден.

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